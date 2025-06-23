Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Nihal Candan Anoreksiya hastalığından dolayı 23 kiloya düşerek hayatını kaybetti. Candan'ın vefatı sevenlerini derinden üzerken, 3 gün sonra Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan'dan tepkilere neden olacak bir video paylaşımı geldi.

"Senin için ağlayacağız!"

Videoda Dilan Polat’ın evinde olduğu anlaşılan Bahar Candan, "Abla seni çok seviyorum, sana helva kavuruyoruz ve birazdan senin için ağlayacağız" ifadelerini kullandı. Candan’ın bu sözleri ve video boyunca sergilediği tavırlar sosyal medya kullanıcıları tarafından "duyarsız" ve "şov amaçlı" olarak yorumlandı.

Birçok kullanıcı, Candan’ın ablasının vefatını sosyal medya içeriğine dönüştürmesini eleştirerek, "Acı böyle yaşanmaz", "Saygısızlık" ve "Reklam yapar gibi" gibi yorumlar yaptı.

Öte yandan, görüntülerin Dilan Polat’ın evinde çekilmiş olması da dikkat çekti. Hem Candan hem de Polat hakkında daha önce açılmış davalar ve tutuklanma süreçleri nedeniyle kamuoyunda sıkça gündeme gelen ikilinin bu buluşması da sosyal medyada tartışmalara neden oldu.