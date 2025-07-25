Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin 8 Temmuz’da hakkında verilen ev hapsi kararı kaldırıldı. Soruşturma kapsamında uygulanan yurtdışı çıkış yasağı ise devam edecek. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Tutdere, süreci adli kontrol şartlarıyla sürdürecek.

Ne olmuştu?

CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda, etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın ifadeleri doğrultusunda 5 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve toplamda 13 isim gözaltına alındı.

8 Temmuz’da adliyeye sevk edilen isimlerden Tutdere hakkında ev hapsi, Karalar hakkında ise tutuklama talebiyle işlem yapıldı. Ardından 10 Temmuz’da Tutdere, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Bu gelişmelerin ardından Adıyaman Belediye Meclisi, yeni bir başkanvekili seçimi yaptı. CHP’li Ufuk Bayır, 22 oyla yeni başkanvekili olurken, AK Partili Kazım Tanrıverdi de partisinden istifa ederek CHP’ye geçtiğini duyurdu. Bir hafta önce ise Yeniden Refah Partisi’nden Halil İzci, CHP grubuna katılmıştı.

