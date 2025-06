Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ABD'nin doğu bölgelerinin, kavurucu sıcakların etkisi altına girdiğini duyurdu. New York kentinde sıcaklıkların 37,7 dereceyi gördüğü bildirildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, her yıl kavurucu sıcaklıkların kentte 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Adams, "Bu aşırı sıcaklık sadece New Yorklular için rahatsız edici ve baskıcı olmayacak. Eğer buna bizim istediğimiz anlayışla yaklaşmazsanız, bu acımasız ve tehlikeli olacak" dedi.