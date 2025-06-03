Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Mayıs'ta güven mektubunu sunan Barrack, görevine başlaması dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Barrack, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Büyükelçi Barrack, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Barrack, deftere şunları yazdı: "Yüzyıllar boyunca nice büyük adamın hayalleri, birer vizyonun ötesine geçememiştir. Ancak, kader bizlere sizi getirerek, koca bir ülkenin kucakladığı bir hayali gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetinizin başka memleketteki oğullarından biri, Büyükelçi Tom Barrack."