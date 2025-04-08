Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD yönetiminin 14 ülkedeki acil gıda yardımlarına yönelik fonları kesme kararıyla ilgili son duyurulardan büyük endişe duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

WFP, bu kararın uygulanması durumunda, ‘aşırı açlık ve kıtlıkla mücadele eden milyonlarca kişi için ölüm riski oluşturabileceği’ konusunda uyarıda bulundu.

Yardımların kesileceği ülkeler arasında, Afganistan, Suriye, Yemen ve çoğunluğu savaş ve çatışma bölgelerinde yer alan 11 yoksul ülkenin bulunduğu belirtildi.