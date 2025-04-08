ültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen Antalya Arkeoloji Müzesi'nin bulunduğu alan için yeni bir müze inşa edilecek.

Yarı açık ve yarı kapalı konseptte olacak yeni müze projesinin tanıtımı, 20 Mart'ta Antalya Arkeoloji Müzesi'nde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz tarafından gerçekleştirilen bir toplantıda yapıldı. İnceciköz, mevcut binanın yapılan deprem performans analizlerinin oldukça riskli olduğunu belirterek, güçlendirme yapılsa dahi müzenin ihtiyacı karşılayamadığı sonucuna varıldığını ifade etti.

ANTALYA ARKEOLOJİ MÜZESİ İÇİN 'KORUNMALI' TALEBİ

Antalya Kültürel Miras Derneği, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurarak, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin mimari projesinin Türkiye'deki ilk ulusal yarışma ile seçilen örneklerden biri olduğunu vurguladı.

Dernek, müzenin 1964'te ulusal bir yarışma sonucu seçilen ilk müze binası olma özelliğini taşıdığını belirterek, "Projenin mimarları Doğan Tekeli ve Sami Sisa, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ), Lassa Lastik Fabrikası gibi önemli yapıları da inşa etmişlerdir. 1972'de inşa edilen bu yapı, Akdeniz mimarisinin özgün bir örneği olup, şehrimizin mimari siluetini temsil etmektedir" dedi.

AVRUPA KONSOLOJİ ÖDÜLLÜ MÜZE

Başvuruda, mevcut müzenin tasarımının sadece başarılı mimarisiyle değil, aynı zamanda teşhir ve tanzime uygun sergi alanlarıyla da 1988'de Avrupa Konseyi Özel Ödülü'nü kazandığı belirtildi. Antalya Arkeoloji Müzesi'nin sadece fiziki yapısının değil, şehrin ortak hafızasının önemli bir temsilcisi olduğu ifade edilerek, "Bu yapının yıkılması, şehrimizin kimliğine büyük bir darbe vuracaktır.

Kentlerin hafıza mekanları, geçmişle gelecek arasında köprü kurarak toplumsal bağları güçlendirir ve aidiyet duygusunu pekiştirir. Antalya Müzesi de bu açıdan şehrimiz için vazgeçilmez bir hafıza mekanıdır" denildi.

KISMI KORUMA TALEBİ

Bölge Kurulu'nun geçmişte aldığı kısmi koruma kararlarının örnek gösterildiği başvuruda, "Dokuma Fabrikası ve Pil Fabrikası gibi endüstri mirası yapılarında alınan kısmi koruma kararları, toplumsal hafıza mekanlarının önemine dikkat çeken Türkiye için örnek bir yaklaşım olmuştur. Antalya Arkeoloji Müzesi'nin de özgün mimari dokusunun korunması gerektiğini düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Başvuruda, müze binasının yıkımının durdurulmasını ve kültür varlığı olarak korunmasını talep eden dernek, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gereğinin yapılmasını arz etti.

UNESCO, ICOMOS VE DOCOMOMO'YA DESTEK ÇAĞRISI

Antalya Kültürel Miras Derneği, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkımının durdurulması ve kısmi korunarak kullanılması yönündeki çabalarına destek olmaları için kentteki sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi ve DOCOMOMO Türkiye Çalışma Grubu'na da çağrıda bulundu. Dernek, taleplerinin Bölge Kurulu'nun bir sonraki aylık toplantısında ele alınmasını bekliyor.