Açıklamada, söz konusu yaptırımların İran’ın füze programı başta olmak üzere, insansız hava aracı (İHA) ve diğer asimetrik silah sistemleri geliştirme çabalarını durdurmayı amaçladığı belirtildi. Ayrıca, bu programlara destek sağlayanların da uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

ABD Hazine Bakanı'ndan Sert Mesaj

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD, rejimin balistik füze, İHA ve asimetrik silah programlarının temelini oluşturan hassas, çift kullanımlı teknoloji, bileşenler ve makinelerin tedarik edilmesini engellemeye kararlıdır. Bu ölümcül silahların üretimi ve yayılması, yalnızca bölgesel istikrarı değil, aynı zamanda küresel güvenliği de tehdit ediyor."

Bessent, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı vekil unsurların kaynaklara erişiminin engellenmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunu da belirtti.

Yaptırımların Kapsamı Genişliyor

Son yaptırımlarla birlikte ABD, İran’ın askeri kabiliyetlerini geliştirmesine katkı sağlayan küresel tedarik zincirinedarbe vurmayı hedefliyor. Özellikle hassas makineler ve çift kullanımlı teknolojilere yönelik denetimler sıkılaştırılıyor.