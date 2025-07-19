ANKARA (AA) - Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Temmuz'da önceki haftaya göre 2 azalarak 422'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 55 azaldı.

Perşembe gününü 68,89 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,60 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 66 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 66,31 dolar seviyesinde tamamlamıştı.