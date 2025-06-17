Son üç gün içerisinde en az 30 ABD askeri uçağı, Amerika’daki üslerden Avrupa’ya sevk edildi. BBC Verify’in Flightradar24 verilerine dayandırdığı habere göre, sevk edilen uçakların tamamı savaş uçakları ve bombardıman uçaklarına havadan yakıt ikmali sağlayan KC-135 tipi tanker uçaklardan oluşuyor.

Tanker uçaklardan en az yedisi, İspanya, İskoçya ve İngiltere’deki ABD askeri üslerine iniş yaptı. Bu olağan dışı uçuş trafiği, İsrail’in İran’ın nükleer programını hedef aldığını açıkladığı operasyon sonrasında iki ülke arasında tırmanan gerilimle aynı döneme denk geldi.

Uçuşların doğrudan İsrail-İran hattındaki krizle bağlantılı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, askeri uzmanlar bu yoğun tanker sevkiyatının "alışılmadık" olduğuna dikkat çekiyor. Uzman görüşlerine göre, ABD’nin bu tarz geniş çaplı hava ikmal hazırlıkları, olası bölgesel çatışmalara karşı stratejik önlemler kapsamında değerlendiriliyor.