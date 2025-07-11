Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 1 milyar liralık yolsuzlukla ilgili bir soruşturma başlatıldığı iddia edildi. İddialara göre, özellikle Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı projelerde usulsüzlükler yaşandı.

Bazı firmalara düzenli olarak ihale verildiği, dikilmeyen ağaç ve çiçeklerin evrak üzerinde yapılmış gibi gösterildiği ve konser harcamalarında yüksek ücretlerin dikkat çektiği öne sürülüyor. Dosyada şikayetlerin ve itirafçıların da yer aldığı, bu kapsamda ilgili birimlere yönelik incelemelerin başladığı iddia ediliyor. Belediye cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.