Kura çekimleri, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından Avusturya’nın başkenti Viyana'daki merkezinde gerçekleştirildi. Her iki turnuva da eliminasyon sistemine göre oynanacak.

2027 Dünya Şampiyonası Elemeleri: Rakip Kıbrıs Rum Kesimi

Milliler, 2027 IHF Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur’unda Kıbrıs Rum Kesimi ile eşleşti.

İlk maç: 29-30 Ekim 2025

Rövanş: 1-2 Kasım 2025

Bu turu geçen takımlar, 2. tura yükselme hakkı elde edecek.

2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Rakip Bulgaristan

2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri Yükselme Turu'nda ise Türkiye'nin rakibi Bulgaristan oldu.

İlk maç: 7-8 Ocak 2026

Rövanş: 10-11 Ocak 2026

İki maç sonunda galip gelen taraf, 1 Kasım 2026 – 6 Mayıs 2027 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele etme hakkını kazanacak.

Milli Takım İki Cephede Mücadele Edecek

A Milli Erkek Hentbol Takımı, hem Dünya Şampiyonası’na gidebilmek hem de Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterebilmek için iki ayrı turda zorlu rakiplere karşı mücadele edecek. Taraftarlar, millilerin bu tarihi mücadelelerinden başarıyla çıkmasını bekliyor.