İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 8’i yabancı uyruklu, 46 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Operasyonlar sonucunda, 8’i yabancı uyruklu, 46 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarını, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığını, il emniyet müdürlerini, polisleri ve göç idaresi başkanlığı personelini tebrik eden Yerlikaya, “Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Düzensiz Göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda, mavi vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.