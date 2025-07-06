Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez organize edilen CV Enerji Yağlı Güreş Ligikapsamında Kırkpınar’a katılan 40 başpehlivan arasından finale yükselen güreşçiler, Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda zafere ulaşmak için ter döktü.

Yarı Final Sonuçları

Yarı finalde, Enes Doğan’ı mağlup eden Orhan Okulu, adını finale yazdırdı. Diğer karşılaşmada ise Feyzullah Aktürk, Ali İhsan Batmaz’ı yenerek final biletini aldı.

Final Yolu: Kimleri Elediler?

Orhan Okulu’nun galibiyet serisi:

2. Tur: Seçkin Duman

Tur: Cengizhan Şimşek

Tur: Erkan Taş

Yarı Final: Enes Doğan

Feyzullah Aktürk’ün galibiyet serisi:

2. Tur: Ertuğrul Dağdeviren

Tur: Ali Gürbüz

Tur: İsmail Koç

Yarı Final: Ali İhsan Batmaz Ufuk Özünlü'nün gözü altın kemerde İçeriği Görüntüle

Kırkpınar finali, hem tecrübenin hem de gençliğin mücadelesine sahne olacak. Orhan Okulu’nun deneyimi ile Feyzullah Aktürk’ün yükselen grafiği, güreşseverlere unutulmaz bir başpehlivanlık güreşi yaşatacak.

Final müsabakası bugün Sarayiçi Er Meydanı’nda yapılacak.

Kazanan isim, 2025 yılına kadar başpehlivan unvanını taşıyacak.