TÜHİS tarafından sunulan ikinci zam teklifinin ciddiye alınacak bir yanı olmadığını belirten Atalay, "Bu yorum yapılacak ve üzerinde durulacak bir teklif değil" dedi.

“Masa Susturuldu, Ama İşçi Konuşacak”

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak taleplerine karşın, kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in sunduğu yeni teklif, ilk 6 ay için %17, ikinci 6 ay için %10, ikinci yılın ilk 6 ayı için %7, ikinci 6 ayı için ise %5 oldu. Ancak Atalay, bu rakamları kozmetik değişiklik olarak nitelendirerek, “Bugün masa sustu ama işçi konuşmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“TÜHİS Aracı, Asıl Teklifi Arkadakilerden Bekliyoruz”

Atalay açıklamasında dikkat çeken bir çıkışta da bulundu:

“Bu teklif TÜHİS’in teklifi değil, TÜHİS sadece aracı. Üçüncü teklifi, ilk iki teklifin arkasında kim varsa onlardan bekliyoruz.”

TÜRK-İŞ’ten Kritik Toplantı: 30 Haziran’da Karar Günü

Sürece dair önemli bir karar toplantısı, 30 Haziran Pazar günü saat 11.00’de TÜRK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu tarafından yapılacak. Toplantıda yeni eylem planlarının ve olası grev sürecinin değerlendirilmesi bekleniyor.