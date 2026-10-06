Bakan Göktaş, Ankara Kuğulu Park'ta Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü Etkinliği'ne katıldı. Göktaş, dünyada her yaştan yaklaşık 18 milyon insanın serebral palsi ile yaşadığını belirterek, 'Türkiye'de ise her bin doğumdan 7 bebek bu tanıyla dünyaya geliyor. Bu rakamlar gösteriyor ki hemen hemen her toplumda, her mahallede, belki de her okulda serebral palsili bir birey var. Her birinin ayrı bir dünyası, her birinin ayrı bir hikayesi var. Biliyoruz ki bu hikayelerde atılan ilk adım, tüm yolculuğun yönünü belirliyor. O ilk adım da erken tanı ve erken fark etmek. Erken fark etmek, doğru yönlendirmek, zamanında el uzatmak, bir çocuğun geleceğini bambaşka bir noktaya taşır. Bu nedenle, onların yanlarında olmak ve her adımlarını desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada olmamızın amacı da tam olarak bu. Serebral palsili bireylerin sesini duyurmak, bu konuda farkındalığı artırmak ve birlikte neler başarabileceğimizi göstermek. Bugün hayata geçirdiğimiz her politika, bu farkındalığın somut adımlarıdır' ifadelerini kullandı.

'AİLELERİMİZİN YANINDA OLMAYA GAYRET EDİYORUZ'

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atılan her adımı güçlü bir devlet iradesine dönüştürdüğünü belirterek, 'Biz de bu irade doğrultusunda bakanlık olarak, engelli bireylerin hayatın her alanında eşit ve bağımsız yer alması için çalışıyoruz. Erken tanı ve tedavi süreçlerinden rehabilitasyon hizmetlerine kadar her alanda evlatlarımızın gelişimini destekliyoruz. Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi bu desteğin en önemli adımlarından biri. Bu sistemle 0-8 yaş arasındaki evlatlarımızın ve ailelerinin ilk günden itibaren yanında oluyoruz. Gündüzlü merkezlerimizin 6'sında Erken Çocukluk Gelişimi Birimleri ile ailelerle birlikte çocukların ihtiyaçlarına göre çözümler buluyoruz. Bunun yanı sıra, evde bakım desteğimizle, binlerce hanenin hayatına dokunuyoruz. Bu kapsamda bugün, yaklaşık 490 bin engelli vatandaşımıza destek oluyoruz. Ankara'da bu ay, 20 bin 527 kişi bu hizmetimizden faydalandı. Diğer yandan, gündüzlü hizmetlerimizle ailelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Şu an sayısı 150'ye ulaşan gündüzlü merkezlerimizde engelli bireylerimiz günlük yaşam becerilerini geliştiriyor. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle hayata katılıyor. Ankara'da ise 300 kapasiteli 6 gündüzlü merkezimizle vatandaşlarımıza 52 bin saatin üzerinde hizmet sunuyoruz. Bu merkezlerimizle engelli bireylerin hayatın her alanında daha bağımsız, aktif ve güçlü bireyler olarak yer almalarına katkı sağlıyoruz' diye konuştu.

'24 YILDA DEVRİM NİTELİĞİNDE YENİLİKLER HAYATI GEÇİRDİK'

Farkındalığın ancak davranışa dönüştüğünde anlamlı olduğunu vurgulayan Göktaş, 'Okula rampa yapmak bir ihtiyaç ama çocuğun kendini sınıfına ait hissetmesi en az o kadar gerekli. İş sahibi olmak kıymetli bir kazanım. Bir binaya girebilmek önemli ama hayatın içinde aktif, karar süreçlerinde söz sahibi olmak en az o kadar değerli. Bu yüzden erişilebilirliği, bilgiyi, ulaşımı, kamu hizmetlerini ve sosyal hayatı kapsayan bir anlayışla ele alıyoruz. Bu yolu tek başımıza yürümüyoruz. Kamu kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle, Meclisimizle, komisyonumuzla çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Engelli bireylerin sosyal hakları yokken, varlıklarından kimse bahsetmezken aileler evlerinde engellerini tutup bunu dışarıya söylemekten bile imtina ettiği dönemden bugün geldiğimiz noktada gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 24 yılda devrim niteliğinde yenilikler hayatı geçirdik' dedi. (DHA)