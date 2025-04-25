İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, 49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 2 hafta içerisinde operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda 210 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA