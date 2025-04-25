Kandilli Rasathanesi verilerine göre, ilk sarsıntı saat 07.23’te 4.6 büyüklüğünde ve 9.2 kilometre derinlikte yaşandı. Bu depremin ardından saat 07.29’da 3.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Bu sarsıntının derinliği ise 6.2 kilometre olarak ölçüldü.

Depremlerin merkez üssü Yemişli Mahallesi olarak belirlenirken, çevre yerleşim yerlerinde de şiddetli şekilde hissedildi.