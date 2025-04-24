Esenler’de bulunan Metro İstanbul Genel Müdürlüğü'nün önünde toplanan Demiryol-İş Sendikası üyeleri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine grev kararı alındığını açıkladı. Grev kararını okuyan Demiryol-İş İstanbul Şube Başkanı Resul Aktaş, "Grev sürecimiz resmen başlamıştır. Hepimizin tek sermayesi olan, alınterimiz ve emeğimiz ile bu çarkı döndürüyoruz. Süreç hepimiz için çok zor geçiyor" dedi.

Metro İstanbul ve Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri'nde uşuşmazlık yaşanması üzerine, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu tarafından arabulucu atandı. Belirlenen arabuluculuk süresi içerisinde sözleşmenin imzalanmaması üzerine işçiler grev kararı aldı. Esenler'de bulunan Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde toplanan işçiler, grev kararını okuduktan sonra binanın camına astı.

'HAKLI TALEPLERİMİZİ KABUL ETTİREBİLMEK İÇİN GREV KARARI ALINMIŞTIR'

Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde açıklama yapan Demiryol-İş İstanbul Şube Sekreteri Hüseyin Akçakoca, "Sendikamız ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında sürdürülen 18'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır. İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce atanan resmi arabulucu süresi içinde de uyuşmazlık çözülemediğinden, 6356 sayılı kanun hükümleri uyarınca haklı taleplerimizi kabul ettirebilmek için 24 Nisan 2025 tarihinde sendikamız yönetim kurulu tarafından Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerlerinde grev kararı alınmıştır. 6356 Sayılı Kanunun 60. Maddesi gereğince ilan olunur. Grevin uygulanacağı gün ve saat ayrıca ilan olacaktır" dedi.

'ALINTERİMİZ VE EMEĞİMİZ İLE BU ÇARKI DÖNDÜRÜYORUZ'

Demiryol-İş İstanbul Şube Başkanı Resul Aktaş ise, "14 Kasım tarihinde yetki belgesi alarak başladığımız 18'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri, 60 günlük yasal süresi ve 20 günlük arabuluculuk sürecinin sona ermesiyle birlikte sonuçsuz kalmıştır. Anlaşma sağlanmadığı için arabulucu uyuşmazlık tutanağı Demiryol-İş Sendikası Genel merkezimize ulaşmış ve 6356 sayılı yasa gereği grev sürecimiz resmen başlamıştır. Hepimizin tek sermayesi olan, alınterimiz ve emeğimiz ile bu çarkı döndürüyoruz. Süreç hepimiz için çok zor geçiyor. Durdurulamayan enflasyon, zalim ev sahiplerinin yapmış olduğu fahiş kira artışları, market raflarında her gün değişen fiyatlar İstanbul gibi kadim bir şehirde yaşamayı çok zor hale getiriyor" dedi.