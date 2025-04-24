Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentte akşam saatinde tüm bölgelerde etkili olacak kuvvetli yağış konusunda uyarıda bulundu.

"ABB ekipleri teyakkuz halinde"

ABB Başkanı Yavaş'ın kuvvetli yağış uyarısı şöyle: "Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır. Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir." ifadelerini kullandı.