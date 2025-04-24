Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

Kutlamayı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Koçak'ın ifadeleri şöyle: "Millet Egemenliğinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Egemenliğimizi bize kazandıran, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, Şehitlerimizi, Gazilerimizi rahmetle, saygıyla, özlemle, anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." şeklinde konuştu.