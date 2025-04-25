Serik ilçesinde 21 Nisan'da öğle arası yemek için okuldan ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Sefa Çağlar Kılavuz'un ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün arama çalışması devam ederken, ailesinin çocuklarının en son iki arkadaşıyla beraber bisikletleri ile Burmahancı Mahallesi'ndeki sulama kanalı civarında görüldüğünü söylemesi ile buraya ağırlık verildi. Ekipler, dün akşam saatlerinde kanal boyunca araştırma yaptı. Sefa'ya ait bisikleti bulan polis ekipleri, çocuğun suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine yeraltı arama cihazı ile kanal boyunca arama- tarama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sulama kanalında yapılan arama çalışmalarının 4'üncü saatinde, Sefa Çağlar Kılavuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcısı'nın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Sefa Çağlar Kılavuz'un cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde annesi ve üvey babası tarafından teslim alındı. Ölen çocuğun annesinin oldukça üzgün olduğu görüldü. Sefa Çağlar Kılavuz'un cenazesi, defnedilmek üzere Sivas'a götürülecek.