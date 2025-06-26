Cam kırıkları yangına sebep oldu
Cam kırıkları yangına sebep oldu
İçeriği Görüntüle

Yangın, saat 15.00 sıralarında Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak'taki Meryem Hanım Apartmanı'nın çatı katında çıktı. Vantilatörün alev almasıyla çıkan yangında, dumanlar binayı sararken; 4'üncü kattaki dairede bulunan 3 kişi mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 3 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. (DHA)

Kaynak: DHA