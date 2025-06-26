Yangın, saat 15.00 sıralarında Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak'taki Meryem Hanım Apartmanı'nın çatı katında çıktı. Vantilatörün alev almasıyla çıkan yangında, dumanlar binayı sararken; 4'üncü kattaki dairede bulunan 3 kişi mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 3 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. (DHA)
Kaynak: DHA