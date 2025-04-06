Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, klasik müziğin Türkiye’de tanınması ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla devam ediyor. Festivalin ikinci haftasında dünyaca ünlü dans ve müzik toplulukları, performanslarını sanatseverlerle buluşturacak.

Akram Khan Company ve Balkanların önde gelen devlet topluluklarından Kuzey Makedonya Ulusal Devlet Balesi, 7 Nisan akşamı TED ATA Sahne’de sahne alacak. Akram Khan, modern dans dünyasında önemli bir figür olarak kabul ediliyor ve kurucusu olduğu Akram Khan Company, dans, teknoloji ve tiyatroyu birleştiren yenilikçi yaklaşımıyla "Küçük Vatan" adlı eserini sergileyecek. Bu gösteri, başta dans severler olmak üzere özellikle 8-16 yaş arası çocuklar ve aileler için keyifli anlar vaat ediyor.

Gösterinin ikinci yarısında ise tanınmış Türk koreografı Can Arslan'ın "Taşlı Yol" adlı eseri dünya prömiyerini yapacak. Eserde Kuzey Makedonya Ulusal Devlet Balesi yer alacak ve engellerle yüzleşmenin getirdiği derin büyümeyi anlatan performans izleyicilerle buluşacak.

Festivalde, 11 Nisan Cuma akşamı, İspanya'nın uluslararası üne sahip kadınlardan oluşan dans topluluğu Woman by Aaron Vivancos da başkentte sahne alacak. Aaron Vivancos'un koreografi ve prodüksiyonunu üstlendiği, kadınlara saygı duruşunda bulunan flamenko gösterisi, MEB Şura Salonu’nda izleyicilerle buluşacak. Gösteri, İspanya ve Meksika'da büyük ilgi görmüş ve kapalı gişe sahnelenmişti.

Festivalde ayrıca, 12 Nisan Cumartesi günü Devingen müzik topluluğu dünya müziğinden örnekler sunacak. Anadolu’nun zengin müzik geleneğinden ilham alarak, Balkanlar, Ortadoğu ve farklı coğrafyaların kültürlerinden beslenen kültürlerarası dinamik bir müzik deneyimi sunacak olan Devingen, klavyede Erberk Eryılmaz, bağlamada Sinan Ayyıldız, davulda Ali Can Öztan ve üflemeli çalgılarda Buğra Kutbay’ın performanslarıyla sahneye çıkacak.

39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 30 Nisan’a kadar devam edecek. Sanatseverler, festivalin kamu yararı için düzenlenen konser biletlerini "biletinial.com" üzerinden temin edebilirler.