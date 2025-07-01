Haziran ve eylül ayları arasında açan kum zambakları, beyaz narin çiçekleri ve etkileyici kokusuyla doğa severlerin ilgisini çekiyor. Kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan bu nadide bitkinin, kökünden koparılması veya zarar verilmesi yasak. Bitkinin soğanlarının yurt dışına çıkarılması da kesinlikle yasaklanmış durumda.

Koruma Çalışmaları Hız Kazandı

Alanya’daki kum zambaklarının çevresi demir kafesle çevrilerek korunuyor. Ayrıca bitkinin bulunduğu alanlara bilgilendirici yazılar asıldı. Yerel yönetim, çevre kurumları ve gönüllüler, bitkinin zarar görmemesi için birlikte çalışma yürütüyor. Çevre gönüllülerinden Güldane Şahin, “Kum zambaklarımız, beyaz çiçekleri ve kokusuyla insanları büyülüyor. Kökünden sökme veya zarar verme cezası 387 bin 141 liradır. Herkesi bu güzelliği korumaya davet ediyorum” dedi.

Zarar Verenlere Ağır Cezalar

Bitkiye zarar veren, koparan veya sökenlere uygulanan yüksek ceza, kum zambaklarının korunması için caydırıcı bir önlem olarak öne çıkıyor. Sahile araç girişine yönelik cezalar da artırıldı, ancak bitkiye zarar veren kişilerin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Alanya’nın Doğal Güzelliklerine Sahip Çıkalım

Nesli tehlike altında olan kum zambakları, Alanya sahillerinin en özel doğal zenginliklerinden biri. Yerel halk, ziyaretçiler ve doğa tutkunları, bu nadir bitkinin korunması için bilinçlenmeli ve üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli.