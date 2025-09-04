Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişi hız kazanırken, Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, zincir marketlerde satılan bazı ürünlerin çocukların sağlığı açısından risk taşıdığını söyledi.

Velilerin, okulların hazırladığı listeler doğrultusunda defter, kalem, çanta ve silgi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya başladığını belirten Bayrak, uygun fiyatlı olduğu gerekçesiyle marketlerden alınan bazı ürünlerin güvenilir olmadığını vurguladı.

“Sağlığa zararlı ürünler kırtasiyelerde bulunmaz”

Bayrak, kırtasiyelerin düzenli olarak Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından denetlendiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bizim raflarımızda sağlığa zararlı ürünlerin bulunması mümkün değil. Kendi çocuklarımıza vermediğimiz hiçbir ürünü öğrencilere satmıyoruz. Ancak zincir marketlerde solvent içerikli, zehir etkisi yaratabilecek ürünler satılabiliyor. Özellikle bazı tahta kalemler ve sıvı yapıştırıcılarda bu risk mevcut. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz.”

“Ucuz ama sağlıksız ve uzun ömürlü değil”

Fiyatı düşük olan ürünlerin uzun vadede hesaplı olmadığını da dile getiren Bayrak, “Zincir marketlerde satılan kalemlerin üzerinde ‘Sağlığa zararlıdır, çocuklara satılamaz’ ibaresi bulunuyor. Buna rağmen satışları devam ediyor. Üçlü paketleri 29 liraya satılıyor ancak kısa ömürlü ve sağlıksız. Bizim sattığımız kalemler ise daha pahalı görünse de 300-400 metre yazabilirken, bu ucuz ürünler 100 metre bile yazmıyor. Yani ne sağlıklı ne de ekonomik” dedi.

“Ucuz ürünle kaliteli ürün arasında fark var”

Bayrak, zincir marketlerin yeterince denetlenmediğini belirterek, “Ucuz olduğu için tercih edilen ürünler çocuklarımızın sağlığına zarar verebilir. Bizim sattığımız ürünlerle arada ciddi kalite farkı var. Sadece fiyata bakarak seçim yapmak, çocukların sağlığını tehlikeye atmak demektir” ifadelerini kullandı.