Abbas SATIR

Kamuoyunda zeytin yasası olarak adlandırılan kanun tasarısı görüşülürken, Muğla Bölgesi Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz TBMM’de; Tes - İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, Milaslı Muhtarlar ve Santral çalışanları iler bir araya geldi.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, santralde çalışan işçilerle, halkımızı karşı karşıya getirmenin doğru olmadığını dile getirdiler.

Muğla’daki; Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santralleri, yalnızca enerji üretiminin değil, bölge ekonomisinin ve istihdamın ana damarı olduğunu söyleyen Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, şunları söylediler:

5 BİN İŞÇİYİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

“En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1. Dünya'da 4. sıradayız. Muğla’daki; Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santralleri, yalnızca enerji üretiminin değil, bölge ekonomisinin ve istihdamın ana damarıdır. Bu santraller ve bağlı işletmeler, 5 binden fazla kişiye doğrudan, yaklaşık 60 bin kişiye ise dolaylı iş ve gelir kapısı yaratmaktadır.

Santraller, yatırım, üretim ve istihdam için önemlidir. Bu kanuni düzenleme, enerji açığının karşılanmasına da katkı sağlayacaktır. Hemşerilerimiz endişe etmesin. Bu kanuni düzenleme, zeytinliklerimizi de santrallerimizi de koruyan düzenleme olacaktır. Kazanan Muğla, kazanan Ülkemiz olacaktır”

SANTRALLER KAPANMAK ÜZERE

Yatağan, Yeniköy, Kemerköy termik santralleri kömür sıkıntısı nedeniyle kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirten Mete ve Otgöz, bu santrallerin kapanması halinde işsizlik de ciddi derecede artacağını ve büyük ekonomik kayıplar yaşanacağını belirterek “Yatağan Termik santralinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında kömür yetersizliğinden kapasite düşümüne gidildi ve bunun sonucu 450 işçi işten çıkarıldı. Santraller, yatırım, üretim ve istihdam için önemlidir. Bu kanuni düzenleme, enerji açığının karşılanmasına da katkı sağlayacaktır. Hemşerilerimiz endişe etmesin. Bu kanuni düzenleme, zeytinliklerimizi de santrallerimizi de koruyan düzenleme olacaktır. Kazanan Muğla, kazanan Ülkemiz olacaktır.”