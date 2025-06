Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskyy, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, SBU Başkanı General Vasyl Maliuk’tan operasyonla ilgili resmi raporu aldığını ve bu tarihi başarının tamamen Ukrayna’ya ait olduğunu vurguladı. Zelenskyy, “Bir yıl, altı ay ve dokuz günlük planlama sürecinin ardından hayata geçirilen bu operasyon, şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en uzun menzilli operasyondur. Hazırlık sürecine katılan personelimiz başarıyla geri çekildi. General Maliuk’a bu başarı için teşekkür ettim,” dedi.

Ukrayna medyasına ve resmi kaynaklara göre, Rusya’nın Voronej, Rostov, Saratov ve Krasnodar bölgelerindeki dört askeri üs, gece saatlerinde düzenlenen insansız hava aracı saldırılarıyla hedef alındı. Özellikle Engels ve Morozovsk hava üslerinde ağır kayıplar yaşandığı bildiriliyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıların büyük kısmının engellendiğini öne sürse de, bağımsız kaynaklar birçok uçağın kullanılmaz hale geldiğini doğruluyor.

Zelenskyy, kamuoyuyla paylaşılabilecek detayların SBU tarafından açıklanması için talimat verdiğini belirterek, “Her bilgi şu an için paylaşılmasa da bu operasyon, tarih kitaplarında yerini alacaktır. Ukrayna kendini savunuyor ve haklı. Rusya bu savaşı başlattı, bitirmesi gereken de odur. Biz elimizden geleni yapıyoruz ki bu savaş sona ersin,” ifadelerini kullandı.

