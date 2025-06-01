Maçta Beşiktaş’ın gollerini Mustafa Hekimoğlu (2), Fernandes ve Mario kaydetti. Bodrum FK’lı oyuncular ise müsabaka sonrası yaşadıkları mağlubiyetin etkisiyle gözyaşlarına hakim olamadı.

Maçın önemli dakikaları ise şu şekilde gerçekleşti:

dakikada Bodrum FK atağında Dimitrov’un ortasında Ajeti’nin kafa vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde Mustafa’nın etkili vuruşu ağlarla buluştu ve skor 0-1 oldu. dakikada Fernandes’in kafa golüyle Beşiktaş farkı ikiye çıkardı: 0-2.

İlk yarının son anlarında, 45+1’de Mustafa bir kez daha golle buluştu ve skoru 0-3’e taşıdı.

İkinci yarıda 53. dakikada Hadziahmetovic’in şutu yandan dışarı çıktı. dakikada ceza sahasında Fernandes’in yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. dakikada penaltıyı kullanan Mario topu filelerle buluşturdu: 0-4.



Maç, Beşiktaş’ın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig 2024-2025 Sezonu Sonuçları ve Beşiktaş’ın Avrupa Ligi Şansı

Beşiktaş, sezonu 4. tamamlamasına rağmen Avrupa Ligi’nde Play-Off turuna kalamadı. Samsunspor’un Kayserispor’u yenmesi, siyah-beyazlıların Avrupa hedeflerini erteledi. Ancak sezon boyunca gösterdikleri performansla taraftarlarını umutlandıran Beşiktaş, önümüzdeki sezon için yeni planlar yapmaya başladı.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Sıraç Akpınar

BODRUM FK: Sousa, Ege(Dk.70 Celal), Herelle(Dk.86 Celustka), Ajeti, Cenk(Dk.46 Süleyman), Ahmet, Brazao, Fredy, Seferi, Dimitrov(Dk.63 Enes), Puşcaş (Dk.46 Gökdeniz)

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Hadziahmetovic(Dk.77 Necip), Uduokhai, Mario, Muçi (Dk.72 Arroya), Masuaku (Dk. 77 Emrecan), Rafa Silva (Dk.72 Semih), Fernandes, Mustafa(Dk.77Emirhan)

GOLLER: Dk.12 ve Dk. 45+1 Mustafa, Dk.27 Fernandes, Dk. 71 Mario (P.) Beşiktaş)

SARI KART: Ajeti (Bodrum FK)