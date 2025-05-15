Yaşantımızın bazı anlarında”bugün hiçbir şey yapmadan boş boş oturmak, istersiniz”bu boşluk bir zaman sonra sizi sıkar,evin içi size dar gelir.Hayallerinizden bile sıkılırsın.Boş boş oturmanın boşluğunda, sıkılmanın kuralları sizi esir alır ve karşınıza şöyle bir fotoğraf çıkar.

Hayat kısa, zaman değerli… ama boşa harcamak isteyenler için menümüz zengin!

1. Boş TV programları izlemek:

Sabah kuşağında bir yastık kavgası, öğlen evde kimse yokken tv'de“ bu kişinin acaba kim

babası” arayışı, akşam da dram soslu yarışmalar… Oscar’lık senaryolar! Biri ekrana

ağlarken, biri size “bak hâlâ evlenemedin!” diye bağırıyor.

2. Sana bir şey katmayan internet alışkanlıkları:

Sabah “bir bakayım ne olmuş” diye girilen sosyal medyadan akşam 8’de “Karpuz nasıl

seçilir?” videosu izlerken çıkıyoruz. Yetmiyor,.Kedili videoda hâlâ "vay be çok tatlı" diye

yorum yapıyoruz. Elimizde bir tek kedilerle dolu bir zihin, bir de düşük şarj kalıyor.

3. İstemesen de her şeye evet demek:

“Çarşamba sabah 6’da balık tutmaya gidelim mi?”

“Tabii tabii çok isterim, deniz havası iyi gelir!”

Ertesi sabah botta donarken, iç ses: “Ben neden varım?”

Hayır diyemeyenlerin hayatı Netflix öneri listesi gibi: Karmaşık, yorgun ve gereksiz.

4. Aşırı mükemmeliyetçilik:

CV yazarken başlığı 18 kez değiştirip sonra tüm dosyayı silenler kulübü burada mı? Kek

yapıyorsun, 10 dakika geç pişince "beni hayatta beceriksiz bir fırın mahvetti" diye iç

dökenlerdensin. Rahat ol, kimse kekin tam kabarıp kabarmadığına bakmıyor.

5. Aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışmak:

Bulaşık yıkarken Zoom toplantısı, bir yandan çocuk ödevi, diğer yandan pilav. Sonuç:

Bulaşık makinesi dolu, çamaşırla makinesi çamaşırla dolu,pilav ise mutfağı yakmak üzere.

6. Erteleme alışkanlığı:

“Yarın başlarım.

”

Üç yıl sonra...

“Yarın kesin başlıyorum.

”

Eğer erteleme olimpiyatı olsa, altın madalya yerine “yarın gelir” diye bir fiş verilir, yarış da

ertelenirdi.

7. Fazla düşünmek:

Gelen mesaj: “Nasılsın?”

Düşünceler: “Acaba gerçekten mi soruyor? Yoksa pasif-agresif bir mesaj mı? Emoji

koymamış, kesin tripte. Ben geçen ay doğum gününü unuttum da ondan mı?”

Cevap: “İyiyim sen?”

Yani, o kadar düşünme be canım...8. Motivasyonunu düşüren insanlarla vakit geçirmek:

Derdini anlatırsın,

“Benim daha beterim var” diye başlar. Sevinçli bir haber verirsin,

“Ama bak

şöyle de olabilir” der. En sonunda ayna karşısına geçip “Ben bu kişiyi neden arkadaş olarak

seçtim?” diye kendi karakterine dava açarsın.

Zaman, boşa harcanmak için fazla değerli. Ama illa harcamak istiyorsan bu liste seni asla

yüzüstü bırakmaz. Zaman kaybetmenin profesyonelleri için 8 maddelik tam bir kariyer planı!