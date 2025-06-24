Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, yurt dışından Türkiye’ye göç eden kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 0,6 azalarak 314 bin 588 oldu. Buna karşın, Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısı yüzde 40,6 düşüşle 424 bin 345 olarak kaydedildi.

Türkiye’ye Göç Edenlerin Profili

2024’te Türkiye’ye göç edenlerin yüzde 54,5’i erkek, yüzde 45,5’i kadın oldu. Göç edenlerin 103 bin 732’si Türk vatandaşlarından, 210 bin 856’sı ise yabancı uyruklulardan oluştu. Yabancılar arasında en fazla göçü Azerbaycan vatandaşları (%9,9) gerçekleştirdi. Azerbaycan’ı Türkmenistan (%9,8), Özbekistan (%7,6), Rusya Federasyonu (%7,5) ve İran (%5,9) takip etti.

Yaş dağılımına bakıldığında, Türkiye’ye en çok 20-24 yaş arası (%14,7) bireylerin göç ettiği görüldü. Bu grubu 25-29 yaş (%12,1) ve 30-34 yaş (%10,3) takip etti.

Türkiye’den Yurt Dışına Göçte Düşüş

Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin sayısı geçen yıla göre azalarak 424 bin 345 kişiye geriledi. Bu kişilerin yüzde 55,7’si erkek, yüzde 44,3’ü kadın olurken, 151 bin 140’ı Türk, 273 bin 205’i yabancı uyruklu olarak kaydedildi.

Yurt dışına göç eden yabancılar arasında ilk sırayı Irak vatandaşları (%17,4) aldı. Irak’ı Afganistan (%13,1), Rusya (%10,2), İran (%5,9) ve Türkmenistan (%5,8) vatandaşları izledi.

En fazla göç eden yaş grubu 25-29 yaş (%14,4) oldu. Ardından 20-24 yaş (%12,2) ve 30-34 yaş (%12,1) grupları geldi.

İstanbul Göçün Merkezi Olmayı Sürdürüyor

2024 yılında Türkiye’ye gelenlerin yüzde 32,8’i İstanbul’a yerleşti. İstanbul’u sırasıyla Antalya (%8,5), Ankara (%7,4), Mersin (%5,5) ve İzmir (%3,7) takip etti. Türkiye'den en fazla göç veren il de İstanbul (%34) oldu. Ardından Ankara (%8,5), Antalya (%7,8), İzmir (%3,3) ve Mersin geldi.