Türkiye genelinde birçok kullanıcı, bugün sabah saatlerinden itibarıyla YouTube ve Google hizmetlerine erişim sağlayamadıklarını bildirdi. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan şikayetlerde, hem masaüstü hem de mobil cihazlardan yapılan aramalarda sayfaların yüklenmediği, videoların açılmadığı belirtiliyor.

Google ve YouTube çöktü mü?

Henüz Google’dan veya YouTube’un resmi kanallarından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak kullanıcı raporları, hizmetlere erişimin kesintili veya tamamen durduğunu gösteriyor.