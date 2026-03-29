Sabah uyanmak zor, gün boyu bitkin hissediyorsunuz. Yorgunluk, çoğu zaman yoğun tempoya bağlansa da bazen tiroid problemleri, demir eksikliği veya uyku apnesi gibi gizli hastalıkların işareti olabilir. Uzmanlar erken tanının önemine dikkat çekiyor.

Tiroid ve Hormonal Dengesizlikler

Hipotiroidi veya hipertiroidi gibi tiroid sorunları, yorgunluğun en sık görülen sebeplerindendir. Bu durum kilo alımına, saç dökülmesine ve enerji düşüklüğüne yol açabilir.

Vitamin ve Mineral Eksiklikleri

B12, demir ve D vitamini eksiklikleri, kronik yorgunlukla kendini gösterir. Uzmanlar, özellikle vejetaryenler ve yoğun çalışan bireylerin vitamin seviyelerini kontrol ettirmesi gerektiğini belirtiyor.

Uyku Problemleri

Uyku apnesi, uykuda nefes durması ve düzensiz uyku, gündüz yorgunluğunun en yaygın nedenlerindendir. Bu durum fark edilmediğinde konsantrasyon kaybı ve bağışıklık düşüklüğü yaratır.

Psikolojik Etkenler

Depresyon, anksiyete ve yoğun stres, vücudun enerjisini ciddi şekilde azaltır. Psikoterapistler, yorgunluğun bazen tamamen zihinsel kökenli olabileceğini vurguluyor.

Ne Zaman Uzman Görüşü Almalı?

Yorgunluğun 2 haftadan uzun sürmesi veya yaşam kalitesini düşürmesi durumunda mutlaka doktora başvurulmalı. Erken tanı, ciddi hastalıkların önüne geçebilir.