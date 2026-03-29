Star ekranlarında izleyiciyle buluşacak Çirkin, ilk bölümüyle 29 Mart Pazar saat 20.00’de seyirci karşısına çıkıyor. Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın yer aldığı dizide, Çağlar Ertuğrul başrolde karanlık bir dünyada ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Karanlık Dünyada Güçlü Bir Adam: Kadir’in Mücadelesi

Kadir, ışıltılı gece hayatının zirvesinde bir isim olarak yükselmiş olsa da, bu başarı beraberinde tehlikeli düşmanları da getiriyor. İşlerini ve konumunu korumaya çalışırken, geçmişinden gelen karanlık kişiler Kadir’i en zayıf noktasından vurmak için fırsat kolluyor.

Bu zorlu mücadelede Kadir’in yanında en büyük destekçisi, kulübün işleyişinde kilit rol oynayan sadık arkadaşı Selim bulunuyor. Ancak etraflarını saran tehlike her geçen gün daha da büyüyor. Kadir, hayatta kalmak için hem zekasını hem de stratejisini kullanmak zorunda.

Dizinin Kadrosu ve Yapım Ekibi

Çirkin’in kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Erva Özel, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor.

Yapım ekibi ve yönetmenler Burcu Alptekin ve Merve Çolak, dizinin karanlık ama sürükleyici atmosferini yaratmada önemli bir rol üstleniyor.

İlk Bölüm 29 Mart’ta

Dizi, 29 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de Star ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İlk bölüm, Kadir’in karanlık geçmişi, düşmanları ve hayatta kalma mücadelesiyle dolu sahneleri ekrana taşıyacak ve izleyiciyi ilk bölümden yakalayacak şekilde kurgulandı.

Çirkin, izleyiciye hem aksiyon hem de dramatik bir hikâye sunarak Star’ın akşam kuşağında fark yaratmaya hazırlanıyor.