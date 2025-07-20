2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) yaklaşık 41 bin adayın sıfır puan aldığı iddia edildi. Bu sonuç, sınavın ardından eğitim sistemine dair eleştirileri de beraberinde getirdi.

Uzmanlar, bu kadar yüksek sayıda adayın sıfır çekmesini yalnızca bireysel yetersizlikle değil, eğitimdeki eşitsizlikler, yetersiz rehberlik ve sistemsel eksiklerle açıklıyor.

Sosyal medyada da konuyla ilgili tepkiler dikkat çekti. Birçok kullanıcı, "Bu kadar genç sıfır çekiyorsa, sorun öğrencilerde değil, sistemde aranmalı" yorumunu yaptı.

Yetkililerden henüz konuyla ilgili detaylı bir açıklama gelmezken, eğitim çevreleri bu tablonun acilen değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.