Yenimahalle Belediyesi, yaşlı ve bakımı zor vatandaşların yararlanabileceği Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yaşlı ve bakımı zor vatandaşların yararlanabileceği kaliteli ve temiz bakım sağlanabilecek bir merkeze dönüşecek. Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi inşaatı hala devam etmekte yakın olup, inşaat süreci bittikten sonra açılışı gerçekleşecek.

"Yaşlılarımız ve alzheimer hastalarına destek olacağız"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’ye, Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi'ni kazandırıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yaşlılarımız ve alzheimer hastalarına destek olacağımız, yakınlarına da nefes aldıracağımız Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi inşaatımız son hızla devam ediyor." şeklinde konuştu.