Yenimahalle Belediyesi ile Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen yurt projesinde sona yaklaşıldı. İnşaatı son aşamaya gelen projeyle birlikte, Ankara’ya üniversite eğitimi için gelen ancak barınma sorunu yaşayan 350 kız öğrenciye konaklama imkânı sağlanacak.

Yurt inşaatındaki çalışmaları yerinde inceleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eğitime verdikleri önemin altını çizerek şunları söyledi: “Yenimahalle Belediyesi olarak eğitimin kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çağdaş eğitimin gelişimi için son 16 yılda ilçemizde pek çok projeyi hayata geçirdik. Bu yurt projesi de bu vizyonumuzun bir parçası. Aynı bilinç ve sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz.”

Yeni yurt, yalnızca barınma değil; sosyal, kültürel ve akademik gelişimi destekleyecek ortamlar sunmayı da hedefliyor. Proje, tamamlandığında bölgede eğitime katkı sağlayacak önemli merkezlerden biri haline gelmesi bekleniyor.