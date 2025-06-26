Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediye ile Yapı Kredi Bankası arasında imzalanan maaş promosyon sözleşmesi kapsamında, belediyede görev yapan şirket çalışanlarına tek seferde ve nakit olarak toplam 68.500 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaptığı açıklamada, “Daha güzel, daha temiz, daha yeşil, daha sosyal ve daha yaşanılabilir bir Yenimahalle için gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat hizmet veren emekçilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Onların alın teri ve gayretiyle ilçemiz gelişiyor ve güçleniyor. Bu promosyon ödemesinin, çalışanlarımızın motivasyonuna ve refahına katkı sağlamasını diliyorum” dedi.

Yenimahalle Belediyesi, çalışanlarına verdiği değeri her fırsatta göstermeye devam ederken, bu tür desteklerle personel memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini belirtiyor.