Papa Francis’in 88 yaşında hayata veda etmesinin ardından Katolik dünyasında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Vatikan’da “siyah ya da Asyalı bir Papa seçilecek mi?” sorusu gündemi meşgul ederken, Peter Turkson ve Luis Antonio Tagle gibi güçlü adayların adı öne çıkıyor. Tarih boyunca beyaz Avrupalı erkeklerin seçildiği Papalık makamı, bu kez radikal bir değişimle ilk kez farklı bir kıtadan ya da ırktan bir lidere emanet edilebilir.

Yeni Papa Kim Olacak? Gözler Kardinaller Konklavında

Papa Francis’in vefatının ardından, Katolik Kilisesi'nin geleneksel seçim süreci resmen başladı. Dünyanın dört bir yanından Vatikan’a gelen kardinaller, Konklav adı verilen seçimde oy kullanarak yeni Papa’yı belirleyecek. Yüzyıllardır süregelen gelenek gereği Papa seçilebilmek için Katolik inancına mensup ve erkek olmak yeterli olsa da, modern çağda bu görev neredeyse daima kardinaller arasından birine veriliyor.

Bu seçimde ise farklı bir hava hâkim. Çünkü kamuoyunun beklentisi, artık bu kutsal görevin yalnızca Avrupalı isimlerle sınırlı kalmaması yönünde. Afrika ve Asya kıtalarından gelen güçlü adaylar, Papa koltuğu için ciddi birer seçenek olarak öne çıkıyor.

Peter Turkson: İlk Siyah Papa Olabilir Mi?

Gana doğumlu Kardinal Peter Turkson, yıllardır Vatikan’da çeşitli görevlerde bulunmuş, uluslararası düzeyde tanınan bir figür. Daha önce Güney Sudan’a barış elçisi olarak atanan Turkson, özellikle sosyal adalet ve yoksulluk konularındaki çıkışlarıyla dikkat çekmişti. Şu anda Papalık Bilimler Akademisi’nde görev yapan 76 yaşındaki din adamı, seçilmesi durumunda tarihteki ilk siyah Papa olarak adını yazdıracak.

Turkson’un adaylığı, Kilise’nin Afrika kıtasındaki etkisini artırma stratejisiyle de örtüşüyor. Afrika’da Katolik nüfusun giderek artması, bu bölgeden gelen bir liderin seçilme ihtimalini her zamankinden daha yüksek hale getiriyor.

Luis Antonio Tagle: Asya’dan Tarihi Bir Papa Adayı

Filipinler’in başkenti Manila’nın eski başpiskoposu olan Luis Antonio Tagle, Asya kökenli en güçlü Papa adaylarından biri. 67 yaşındaki Tagle, Katolik dünyasında hem geleneksel değerlere bağlılığı hem de reform yanlısı açıklamalarıyla tanınıyor.

Kürtaj karşıtlığıyla bilinse de, Katolik Kilisesi'nin boşanmış bireylere ve eşcinsellere yönelik tutumunu eleştiren çıkışları, onu daha kapsayıcı bir lider profili haline getiriyor. Seçilmesi durumunda ilk Asyalı Papa olarak tarihe geçecek olan Tagle, aynı zamanda Vatikan’da doğrudan Papa Francis tarafından önemli görevlere getirilmişti.

Robert Sarah ve Diğer Adaylar: Seçimde Hangi İsimler Öne Çıkıyor?

Yeni Papa için adı geçen bir diğer dikkat çekici isim de Fransız Ginesi doğumlu Kardinal Robert Sarah. Ancak 79 yaşındaki Sarah’ın yaşı, seçilme olasılığını azaltan faktörler arasında. Sarah, muhafazakâr görüşleri ve toplumsal cinsiyet ideolojisine karşı duruşuyla biliniyor.

Bunun dışında İtalyan Kardinal Matteo Zuppi, Portekizli Jose Tolentino, Maltalı Mario Grech, Macaristan’dan Peter Erdo ve İtalyan Kardinal Pietro Parolin gibi isimler de adaylar arasında yer alıyor. Özellikle Parolin, Papa Francis döneminin devamı niteliğinde görülüyor ve Vatikan’daki diplomatik süreçlere yön veren isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Vatikan Radikal Bir Değişime Gidiyor Mu?

Yüzyıllardır Avrupalı beyaz erkeklerin liderliğinde ilerleyen Katolik Kilisesi, bu seçimle belki de tarihi bir kırılma noktasına ilerliyor. İlk kez bir siyah ya da Asyalı liderin seçilme ihtimali, hem kültürel hem de dini yapıda önemli bir dönüşümün işareti olabilir. Vatikan’daki seçim sürecinde sonuç, sadece Katolik dünyasını değil, tüm dünya kamuoyunu yakından ilgilendiriyor.