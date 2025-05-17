Suzanne Collins'in çok satan roman serisinden uyarlanan "Açlık Oyunları" (The Hunger Games), distopik bir gelecekte, totaliter Panem ülkesinde geçiyor. Capitol adlı baskıcı yönetim, her yıl 12 bölgeden kura ile seçilen çocukları ölümüne dövüştürdüğü "Açlık Oyunları"na zorlayarak halkı kontrol altında tutuyor.

Dark Horizon'da yer alan habere göre, Oscar adayı Ralph Fiennes, serinin yeni halkasında Panem’in acımasız lideri Başkan Snow karakterini canlandırmak üzere kadroya katıldı.

Fiennes, orijinal seride Donald Sutherland’ın, bir önceki prequel filmde ise Tom Blyth’in canlandırdığı karakteri bu kez daha olgun bir dönemde canlandıracak. Yapımcı Nina Jacobson, Fiennes’in katılımı için “Katniss Everdeen arenaya girmeden 24 yıl önce geçen hikâyede, bu neslin en büyük aktörlerinden birinin Başkan Snow’u oynamasıyla Donald Sutherland’ı onurlandırmak istedik. Ralph ile çalışmak, Schindler’s List’ten beri hayalimdi” ifadelerini kullandı.

Yeni Yüzler, Tanıdık Karakterler

Francis Lawrence’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, genç Haymitch Abernathy karakterini Joseph Zada canlandıracak. Jesse Plemons, genç Plutarch Heavensbee rolüyle kadroda yer alırken, Whitney Peak ise Haymitch’in kız arkadaşı Lenore Dove Baird’i oynayacak.

Kadrodaki diğer dikkat çekici isimler şöyle:

Kelvin Harrison Jr. – Genç Beetee

Maya Hawke – Wiress

Lili Taylor – Mags

Glenn Close – Açıklanmayan bir rolde

Senaryosunu Billy Ray’in kaleme aldığı Açlık Oyunları: Hasat Gününde Gün Doğumu, 20 Kasım 2026’da dünya genelinde sinemalarda gösterime girecek.