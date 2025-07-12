Olay, 11 Temmuz öğle saatlerinde meydana geldi. Marmaray seferini gerçekleştiren tren, Bakırköy durağına yaklaşırken, rayların üzerinde duran bir yavru kedi olduğunu gören makinist, hemen treni durdurdu. Ardından raylara inerek kediyi dikkatlice bulunduğu yerden aldı.

Alkışlarla Teşekkür Ettiler

Makinistin bu duyarlı davranışı, durakta bekleyen yolcuların takdirini topladı. Kediyi teslim alan yolcular, makinisti alkışlarla uğurladı. Makinist, kısa süre sonra yeniden trene binerek seferine devam etti.

O Anlar Kamerada

Yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Görüntülerde makinistin raylara inip kediyi dikkatle kurtardığı ve yolcuların alkışlarla teşekkür ettiği anlar yer alıyor.

Hayvanseverlerden Tam Not

Sosyal medyada yayılan görüntüler, birçok kullanıcı tarafından paylaşılarak makiniste övgüler yağdı. “İnsanlık ölmemiş”, “Gerçek kahraman” gibi yorumlar dikkat çekti.