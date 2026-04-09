Ekonomiden yönetime, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda karar alma süreçleri artık büyük ölçüde göstergelere dayanıyor. Rakamlar, endeksler, oranlar ve grafikler; karmaşık gerçekliği sadeleştirerek karar vericilere yol gösterme iddiası taşıyor. Ancak bu noktada çoğu zaman gözden kaçan kritik bir mesele var: Yanlış gösterge seçimi. Doğru veriye bakıyor olmak, her zaman doğru resmi gördüğümüz anlamına gelmiyor. Yanlış seçilmiş bir gösterge, iyi niyetle alınan kararları dahi yanlış sonuçlara sürükleyebiliyor.

Gösterge Nedir, Neyi Temsil Eder?

Gösterge, karmaşık bir süreci veya durumu ölçülebilir bir değer üzerinden anlamamızı sağlayan araçtır. Enflasyon oranı fiyatlar genel düzeyini, işsizlik oranı emek piyasasını, büyüme hızı ekonomik performansı temsil eder. Ancak her gösterge, gerçeğin tamamını değil yalnızca bir yönünü yansıtır. Sorun, bu sınırlı yansımayı “bütün resim” zannetmeye başladığımızda ortaya çıkar.

Yanlış gösterge seçimi çoğu zaman iki nedenle gerçekleşir: Ya ölçülmesi kolay olan tercih edilir, ya da sonucu “iyi” gösterecek olan. Oysa ölçülmesi kolay olan her zaman anlamlı değildir; iyi görünen her sonuç da sağlıklı değildir.

Ekonomide Yanlış Gösterge Tuzağı

Ekonomi, yanlış gösterge seçiminin en sık yaşandığı alanların başında gelir. Uzun yıllar boyunca büyüme oranı, ekonomik başarının neredeyse tek ölçütü olarak kabul edildi. Oysa büyümenin niteliği, dağılımı ve sürdürülebilirliği çoğu zaman bu tek rakamın gölgesinde kaldı. Yüksek büyüme oranları açıklanırken artan gelir eşitsizliği, düşük verimlilik ya da çevresel tahribat göz ardı edildi.

Benzer şekilde, düşük işsizlik oranı her zaman güçlü bir işgücü piyasasına işaret etmez. Kayıt dışı istihdamın yaygın olduğu, düşük ücretli ve güvencesiz işlerin arttığı bir ekonomide işsizlik oranı tek başına yanıltıcı olabilir. İşgücüne katılım oranı, istihdamın kalitesi ve ücret artışları gibi tamamlayıcı göstergeler dikkate alınmadığında, tablo olduğundan daha olumlu görünebilir.

Finansal Göstergelerde Yanılsama

Finans dünyasında da yanlış gösterge seçimi ciddi riskler yaratır. Şirket performansı değerlendirilirken yalnızca kârlılığa odaklanmak, uzun vadeli sürdürülebilirliği gölgeleyebilir. Kâr artışı borçlanma yoluyla mı sağlandı, yoksa operasyonel verimlilikten mi kaynaklandı? Bu sorunun cevabı, sadece kâr rakamına bakarak anlaşılamaz.

Benzer biçimde, borsalarda endeks yükselişi çoğu zaman “piyasa sağlığı” göstergesi olarak sunulur. Oysa endeksi yukarı taşıyan sınırlı sayıdaki büyük şirket olabilir. Piyasanın genelinde yaşanan sorunlar, bu tek göstergeye bakıldığında görünmez hale gelir.

Kamu Politikalarında Gösterge Körlüğü

Kamu politikalarında yanlış gösterge seçimi, sadece ekonomik değil toplumsal sonuçlar da doğurur. Eğitimde başarıyı yalnızca sınav puanlarıyla ölçmek, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve sosyal beceriler gibi unsurları ikinci plana iter. Sağlık sisteminde performans, yalnızca hasta sayısı veya yatak doluluk oranı üzerinden değerlendirildiğinde, hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti gözden kaçabilir.

Bu durum zamanla “göstergeye göre davranma” alışkanlığını doğurur. Kurumlar, gerçek hedeflere ulaşmak yerine, göstergeleri iyi gösterecek davranışlara yönelir. Bu da sistemin özünü zayıflatır.

Yanlış Gösterge, Yanlış Teşvik

Yanlış seçilmiş göstergeler, yanlış teşvikler üretir. Eğer başarı yanlış ölçülüyorsa, çaba da yanlış yere harcanır. Örneğin, bir belediyenin başarısı yalnızca yapılan yol kilometresiyle ölçülüyorsa, ihtiyaç olmayan yerlere dahi yol yapılabilir. Oysa toplumsal fayda, ulaşım süresi, güvenlik ve çevresel etki gibi unsurlarla birlikte değerlendirilmelidir.

Bu tür teşvik çarpıklıkları, kaynak israfına ve kamu güveninin aşınmasına yol açar. Vatandaş, açıklanan “başarı” rakamları ile günlük hayatındaki deneyim arasında büyük bir fark gördüğünde, verilere olan inanç da zedelenir.

Doğru Gösterge Nasıl Seçilir?

Doğru gösterge seçimi, öncelikle doğru soruyu sormayı gerektirir. “Ne kadar büyüdük?” yerine “Bu büyüme kime, nasıl yansıdı?” sorusu sorulmadıkça, göstergeler eksik kalır. Tek bir gösterge yerine, birbirini tamamlayan bir gösterge seti kullanılmalıdır. Nicel veriler nitel değerlendirmelerle desteklenmelidir.

Şeffaflık da bu sürecin önemli bir parçasıdır. Göstergenin neyi ölçtüğü, neyi ölçmediği açıkça ifade edilmelidir. Aksi halde rakamlar, gerçeği aydınlatmak yerine sis perdesine dönüşür.

Sonuç: Rakamların Ardındaki Gerçek

Yanlış gösterge seçimi, çoğu zaman teknik bir hata gibi görülse de aslında stratejik bir sorundur. Yanlış ölçülen başarı, yanlış yönlendirilmiş politikalar ve uzun vadede toplumsal maliyetler doğurur. Rakamlar tarafsız gibi görünse de hangi rakama baktığımız bilinçli bir tercihtir.

Gerçek ilerleme, yalnızca “iyi görünen” göstergelerle değil, doğruyu gösteren göstergelerle mümkündür. Aksi halde rakamlar artar, grafikler yükselir; fakat hayatın kendisi aynı yerde sayar.