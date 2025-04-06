Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, uzun yıllar süren evliliğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 2014 yılında dünyaevine girdiği Wanda Nara ile mutlu bir birlikteliği olduğu düşünülen Icardi, eşi tarafından ihanete uğramasıyla derin bir sarsıntı geçirdi. Birlikte geçirdikleri on yılın ardından yaşanan bu gelişme, hem spor hem de magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Icardi'nin, evliliğine olan güveninin temelinden sarsıldığı olay, medyada uzun süre tartışıldı.

2014 yılında hayatlarını birleştiren Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti, geçtiğimiz haftalarda resmen boşandı. Ancak ayrılığa rağmen ikili arasındaki hukuk süreci henüz sona ermiş değil. Çiftin çocuklarının velayetiyle ilgili dava süreci devam ederken, gelişmeler magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Sahalara geri dönüş hazırlıkları yapan ünlü futbolcu Mauro Icardi, bu kez ortaya atılan yeni bir iddiayla magazin ve spor gündeminin odağı haline geldi. Yakında yeniden yeşil sahalara çıkması beklenen Icardi hakkında ortaya atılan bu söylenti, kamuoyunda büyük merak uyandırdı.

Icardi, boşandığı eşi Nara'nın ortak hesaplarda bulunan 7 milyon Euro'yu kişisel hesabına geçirdiği iddiasıyla Nara'dan şikayetçi oldu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Wanda Nara, ortaya atılan iddialara karşı sessizliğini sürdürdü. Ancak bugün, gündeme yeniden oturarak sevgilisi L-Gante’nin doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi.

Wanda Nara, sevgilisi L-Gante'nin 25. yaşını kutlayarak, "Çok farklı, ama çok gerçek olan aşkın için, özgün olduğun ve bana her şeyi öğrettiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.