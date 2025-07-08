Vosvos Ordusu Kamp Karavan Doğa Kültür ve Sanat Derneği tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Vosvos Şenliği, Ordu’nun Mesudiye ilçesi Çavdar Mahallesi Savah Çimeni Mesire Alanı’nda gerçekleştirildi. 1-6 Temmuz tarihleri arasında yapılan şenlik, derneğin 30’uncu kuruluş yılına özel olarak düzenlendi. Türkiye’nin birçok şehrinden gelen yaklaşık 400 vosvos ve karavan tutkunu, kamp yaptı, doğa yürüyüşlerine katıldı ve kamp ateşi etrafında müzikli eğlencelerle keyifli vakit geçirdi.

Şenlik, kent merkezinde yapılan vosvos korteji ile başladı. Etkinliğin son gününe Mesudiye Kaymakamı Hüseyin Ensar Altun ile Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit de katılarak destekte bulundu.

SMA’lı Çocuklara Destek: 10 Bin 500 TL Bağışlandı

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen çekilişten elde edilen 10 bin 500 TL gelir, SMA hastası çocuklar yararına bağışlandı. Etkinliğin sonunda ise Vosvos Ordusu’nun 30. yılı anısına dev bir pasta kesildi. Dernek Başkanı Yurdaer Yorgancı, “30’uncu yılımızı coşkuyla kutladık. Geleneksel ruhumuzu sürdürdük, sosyal sorumluluğu da unutmadık. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.