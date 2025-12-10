Prof. Dr. Bayraktaroğlu, konferansta öğrencilerle öğrenmenin temel prensipleri, yabancı dil edinim süreci ve etkili çalışma yöntemleri üzerine kapsamlı bilgiler paylaştı. Soru-cevaplarla ilerleyen interaktif konferansta öğrenciler, alanının önde gelen ismine merak ettikleri konuları yöneltme fırsatı buldu.

Katılımcılar, programın hem akademik hem de kişisel gelişim açısından ufuk açıcı ve motivasyon sağlayıcı olduğunu belirtti.

Okul Müdürü Fatih Aşkın’dan teşekkür ve plaket takdimi

Program sonunda Okul Müdürü Fatih Aşkın, Prof. Dr. Bayraktaroğlu’na teşekkür ederek hediye ve çiçek takdim etti. Müdür Aşkın konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Saygıdeğer hocam, kıymetli vaktinizi öğrencilerimizle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Bugün aktardığınız bilgi ve tecrübeler, öğrencilerimiz için kalıcı bir motivasyon kaynağı olacaktır. Okulumuzu ziyaretiniz bizleri onurlandırdı.”

Okul yönetimi, değerli akademisyene katılımlarından dolayı bir kez daha teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.