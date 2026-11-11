KYK yurtlarında öğrencilere sunulan yemeklerin kalitesi ve içeriği, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme geldi. YENİ Parti PM Üyesi ve Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, öğrencilerin gönderdiği yemek fotoğraflarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a göstererek yurtlardaki yemek sorununa dikkat çekti.

Öğrencilerin gönderdiği fotoğrafları Bak'a sundu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz alan Mehmet Tahtasız, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin yemeklerle ilgili şikayetlerini gündeme taşıdı. Öğrenciler tarafından kendisine iletilen yemek fotoğraflarını dosya halinde Bakan Osman Aşkın Bak'a sunduğunu belirten Tahtasız, yurtlarda sunulan yemeklerin yerinde incelenmesi gerektiğini söyledi.

'Çocuklarıma yedirir miyim?'

Bakan Bak'a tavsiyede bulunan Tahtasız, herhangi bir yurda önceden haber vermeden giderek sunulan yemekleri görmesini istedi.

Tahtasız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sayın Bakan, size tavsiyem, bir yurda tebdilikıyafet olarak gidin, çıkan yemekleri görün, sonra da kendinize şu soruyu sorun: Bu yemekleri ben kendim yer miyim, çocuklarıma yedirir miyim? Sizi bilmem ama ben ne gençlerimize ne de çocuklarıma bu yemekleri yedirmem.”

Tahtasız'ın açıklamasıyla KYK yurtlarında öğrencilere sunulan yemeklerin niteliği ve denetimi yeniden tartışmaya açıldı.