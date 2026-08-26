Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batımerkezi durağında çekilen görüntüler, çevredeki temizlik sorununu gündeme getirdi. Batımerkezi durağında çöp ve atıkların çevreye yayıldığı görüntüler tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine vatandaşlar, bölgedeki temizlik çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek Yenimahalle Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

Paylaşımda, “Görüntü utanç verici. Madem insanlar pis, madem belediye temizlemiyor bari çöp kovası koyun, belki işe yarar” ifadeleri kullanıldı.

Ankara’nın yoğun kullanılan noktalarından biri olan Batımerkezi istasyonunda oluşan görüntülerin ardından, bölgede temizlik yapılması ve yeterli sayıda çöp kovası bulundurulması talep edildi. Batımerkezi, Ankara Metrosu’nun M3 hattındaki istasyonlardan biri olarak hizmet veriyor.