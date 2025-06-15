Ankara’da Babalar Günü, yürekleri ısıtan bir etkinliğe sahne oldu. Babalarını 2020 yılında kaybeden Akın Türk Turan Taner (5,5 yaşında) ve Gök Türk Ata Taner (8 yaşında) için Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park’ta “Akın’ın Dileği için Uçurtmalar Gökyüzünde” adlı özel bir etkinlik düzenlendi.

Anne Gülşah Taner öncülüğünde gerçekleşen organizasyona çok sayıda Ankaralı katıldı. Etkinlikte çocuklar, gökyüzüne uçurtmalar göndererek Babalar Günü’nü anlamlı bir şekilde andı. Akın ve Gök Türk kardeş, uçurtmalarla karşılanırken sevinçlerini gizleyemedi.

"Balonlar Babasına Gitti Sanmıştı, Biz de Uçurtma Uçurduk"

Anne Gülşah Taner, bu duygusal fikrin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı:

“Ali Asaf'ın balonları gökyüzüne uçunca, Akın balonların beş yıl önce kaybettiği babasına gittiğini düşündü. Ben de balonların Ali Asaf'a özel kalmasını istedim. Bu yüzden ‘Biz de uçurtma uçuralım’ dedik. Ve gerçekten çok güzel geri dönüşler aldık.”

Anne Taner, eşi vefat ettiğinde Gök Türk’ün 4 yaşında, Akın’ın ise henüz 17 aylık olduğunu söyledi. Eşinin ani vefatından sonra çocuklarını mutlu etmek için elinden geleni yaptığını belirten Taner, “Burada şu anda birçok babasız çocuk olduğunu biliyorum. Onların yüzünü bir günlüğüne güldürebildiysek ne mutlu bize,” dedi.

ABB'den Destek, Halktan Yoğun Katılım

Etkinlik sosyal medyada duyulunca Ankara Büyükşehir Belediyesi de destek vermek istedi. ABB organizasyonu üstlenerek, Akın’ın dileğinin gerçeğe dönüşmesine katkı sundu. Vatandaşlar, Babalar Günü’nde hem çocuklarıyla vakit geçirdi hem de iki küçük çocuğun hayaline ortak oldu.

Katılımcılar, etkinliğin hem anlamlı hem de unutulmaz olduğunu vurgulayarak organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.