Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde (İLEF) kuliste oturan, çoğunluğu kız öğrencilerden oluşan bir gruba ülkücü olduğu belirtilen kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

İddiaya göre saldırganlar demir sopalarla fakülteye girerek öğrencilere durduk yere saldırdı. Olayda 4 öğrenci başından yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayın Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yaşandığı belirtilirken, saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.