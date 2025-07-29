GONCAGÜL KONAŞ

Van, binlerce yıllık geçmişi, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla Türkiye’nin dikkat çeken turizm kentlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, kentin barındırdığı tarihî yapılar, yaylalar, Van Gölü ve Akdamar Adası gibi değerlerle kültür ve doğa turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Van Valiliği öncülüğünde yürütülen restorasyon ve tanıtım projeleriyle kentin turizmde hak ettiği yere ulaşması hedefleniyor.

“VAN'IN TURİSTİK POTANSİYELİ ÇOK ÇEŞİTLİ”

Van’ın turizm potansiyelinin oldukça çeşitli olduğunu dile getiren Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, “Van'ın turistik potansiyeli aslında çok çeşitli. Öncelikli olarak tarih, kültür turizmi diyebileceğimiz bir aralıkta müthiş bir potansiyeli var. Yaylacılık turizm anlamında da müthiş bir potansiyeli var.” dedi.

Van Gölü’nün bölgeye ayrı bir değer kattığını belirten Gültekin, “Van Gölü’nün, Vanlıların deyimiyle Van Denizi’nin büyük bir bölümünün Van'da olması da yine Van adına doğal turizm anlamında önemli bir potansiyel teşkil ediyor.” ifadelerini kullandı.

“URARTULARDAN KALMA ÖNEMLİ ESERLERİN KAZISI DEVAM EDİYOR”

Tarihi miras açısından Van’ın oldukça zengin olduğuna dikkat çeken Gültekin, “Şehir çok uzun yıllar Urartu Devleti'nin başkentliğini yapıyor ve onlardan kalan birçok önemli kültürel miras var. En başta Van Kalesi, Hoşap Kalesi, Çavuştepe gibi alanlarda Urartulardan kalma önemli eserlerin kazısı devam ediyor.” dedi.

Farklı medeniyetlerin de izlerini taşıyan kentteki kültürel çeşitliliğe değinen Gültekin, “Roma, Pars, Selçuklu, Osmanlı ve bir dönem Ermeni prensliklerinin de hüküm sürdüğü topraklar üzerinde bulunuyor. Bu medeniyetlerden kalma çok önemli tarihi, kültürel miraslar var Van’da.” diye konuştu.

Van’ın yaylalarının da turizmde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Gültekin, “Van'ın yaylaları, sıcakların arttığı dönemlerde serinliğiyle, bitki örtüsüyle, faunasıyla önemli bir turizm deneyimi vaat ediyor.” dedi.

“VAN GÖLÜ DALIŞ TURİZMİ AÇISINDAN DA ÖNE ÇIKIYOR”

Dalış turizmine de dikkat çeken Gültekin, “Van Gölü, özellikle dalış turizmi açısından da öne çıkıyor. Van'da dalış okullarımız var. Gölü görmek ve bu sporlardan yararlanmak adına önemli bir potansiyel” açıklamasında bulundu.

Akdamar Adası’nın da Van için büyük bir değer taşıdığını belirten Gültekin, “Akdamar Adası gerçekten Van için büyük bir tarihi, kültürel ve doğal bir güzellik. Van Gölü’nün ortasında yer alıyor. Aşağı yukarı bin yıllık bir tarihi, kültürel miras. Nisan sonunda adadaki badem ağaçlarının çiçek açmasıyla eşi benzeri az görülür bir doğal güzellik ortaya çıkarıyor.” dedi.

“VAN’I ÇOK GÜZEL BİR TURİZM DESTİNASYONU BEKLİYOR”

Valilik öncülüğünde önemli restorasyon çalışmaları yürütüldüğünü kaydeden Gültekin, “Bu güzelliklerin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, restorasyonu ve rehabilitesi anlamında Van Valiliğimizin öncülüğünde Kültür Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklarımızın desteğiyle önemli çalışmalar yapılıyor.” diye konuştu.

Eski Van şehrindeki çalışmalara da değinen Gültekin, “Özellikle Selçuklu ve Osmanlı'dan kalma önemli eserlerin restorasyonu devam ediyor. Bu çalışmalar bittiği zaman Van’ın çok güzel bir turizm destinasyonu haline geleceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.