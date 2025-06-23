Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emel Sokullu, uzayda kolonileşme hedefi doğrultusunda insan fizyolojisi üzerine yürüttükleri araştırmalara değindi. Sokullu, bu alanda hızlı ve doğru veri sağlayabilen yapay zeka destekli bir platform geliştirdiklerini açıkladı.

Harvard Tıp Fakültesi’nde doktora sonrası çalışmalar yapan Sokullu, Türkiye’de ise laboratuvar ortamında geliştirilen yeni teknolojilerin insan sağlığına uyarlanması için araştırmalar yapıyor. Uzayda insan fizyolojisinin tepkisinin anlaşılmasının kritik önem taşıdığını belirten Sokullu, mikro yerçekimi ortamlarında yapılan deneylerin uzay görevleri için ön veri sunduğunu söyledi.

Sokullu, “Yapay zeka destekli sistemlerle deney sonuçlarını hızla tahmin edebileceğimiz bir platform üzerinde çalışıyoruz. Bu sayede kişiye özel hücrelerin uzay ortamındaki tepkileri laboratuvar ölçeğinde izlenebilecek ve tahmin modelleri geliştirilebilecek” dedi.

Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında Türkiye’nin uzaya astronot göndererek bilimsel deneyler gerçekleştirmesinin önemine vurgu yapan Sokullu, farklı populasyonların fizyolojik tepkilerinin önceden tahmin edilmesi sayesinde risklerin önceden görülebileceğini ifade etti. Uzayda kullanılacak sağlık teknolojilerinin yeryüzündeki çalışmalarıyla uyumlu olması gerektiğini aktaran Sokullu, “Hedefim, bir sonraki görevde uzaya deney göndermek ve yeryüzünde uzayı simüle eden ortamlarla sonuçları karşılaştırmak” dedi.